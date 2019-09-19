Türkiye’deki Katar yatırımları artıyor
Son 3 yılda Türkiye’de şirket satın almalara yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırım yapan Katar sermayesi Türkiye’de bankacılıktan turizme, gıdadan perakendeye pek çok alanda faaliyet göstermeye başladı.
TALİP YILMAZ
tyilmaz@ekonomist.com.tr
ARAM EKİN DURAN
eduran@ekonomist.com.tr
Katar’ın Türkiye’de yaptığı yatırımlar ve kurduğu ortaklıklar açısından en çok ses getiren alanlar, finans, medya, gıda ve perakende oldu. Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkiler yalnızca ihracat ve ithalat üzerinden değil; özellikle şirket satın almalar ile de giderek gelişen bir seyir izliyor.
Katarlı şirketler, her geçen gün Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Asya bölgeleri ile yakın ticari ilişkileri olan Türkiye pazarına daha çok yatırım yapar hale geldi.
Son 3 yılda Türkiye’de şirket satın almalara yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapan Katar sermayesi Türkiye’de bankacılıktan turizme, gıdadan perakendeye pek çok alanda faaliyet göstermeye başladı.
İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI
Nisan 2019’da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelen Katarlı ve Türk yatırımcılar güçlenen ticari ve ekonomik bağların ölçeğini artırmak, iki ülke yatırımcıları için verimli iş ilişkileri oluşmasına zemin hazırlayacak yeni bir yol haritasını ortaya koymuştu.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verilerine göre, 2018’de Türkiye’yi ziyaret eden Katarlı turistlerin sayısı 130 bini aştı. Katarlıların Türkiye’ye yaptıkları doğrudan yatırımların toplam değeri ise 5,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.
Özellikle son 3 yılda Katarlı şirketlerin Türkiye’den yaptığı satın almalar adeta patlama yaptı. Katar’ın Türkiye’de yaptığı yatırımlar ve kurduğu ortaklıklar açısından en çok ses getiren sektörler finans, medya, gıda ve perakende oldu.
SON 3 YILDA ARTTI
Katar Ulusal Bankası (QNB), Finansbank’ın yüzde 99,81 hissesini 2015 yılında Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece’den (NBG) 2,9 milyar dolarlık bedelle satın almıştı.
Bu dev satın almanın ardından 2013 yılında The Commercial Bank, Alternatif Bank’ın yüzde 75 hissesini satın alarak hakim hissedar oldu. 2016’da Anadolu Grubu’nda bulunan %25’lik hisseyi de alarak Bankanın tüm hisselerinin sahibi oldu. Katarlı ana ortak, ülkeye duyduğu güvenle birlikte sermaye desteği sunmaya da devam ediyor.
Hedef ise Alternatif Bank’ı 2023’te Türkiye’nin ilk 10 özel bankasından biri haline getirmek. 2017 yılına gelindiğinde ise Türkiye’deki Katar yatırımları yönünü gıda ve perakende alanlarına çevirdi.
Gıda alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Mado’nun yüzde 42,7’si Al Sraiya Holding Group’a satılırken, tavuk ürünleri üreticisi Banvit’in yüzde 91,7’si ise 315 milyon dolar bedelle Qatar Investment Authority, BRF SA tarafından satın alındı.
Perakende alanında ise Mayhoola for Investments, Beymen ve Alymarka hisselerini satın aldı.
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