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Dolar güne nasıl başladı? 20 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9900 seviyesinden işlem görüyor.

20 Mart 2025 | 09:43
Son Güncellenme: 20 Mart 2025 | 09:49
Dolar güne nasıl başladı? 20 Mart yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 37,8870'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 37,9900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 41,3850'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 49,3560'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutması varlık fiyatlarında etkili olurken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin, enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesini geciktirebileceğini ifade etti.

Yurt içinde dün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, İstanbul Üniversitesi, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün direnç, 103 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti. AA

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İLERİ
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