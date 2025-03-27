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Dolar güne nasıl başladı? 27 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 37,9900 seviyesinden işlem görüyor.

27 Mart 2025 | 10:16
Dolar güne nasıl başladı? 27 Mart yorumu

Dün 37,9620-38,1040 bandından hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 37,9910'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 37,9900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 40,9440'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 49,1190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 104,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurması, küresel ticaretin aksayabileceğine dair endişeleri artırarak varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Analistler, otomobil sektörüne yönelik açıklanan tarifenin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini kaydederek, ABD'nin ticaret partnerlerinden gelecek olası misilleme açıklamalarının da risk algısının artmasında etkili olabileceğini söyledi.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Analistler, başta büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri olmak üzere bugün ve yarın açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin destek, 105'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
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BİM, temettü teklifini duyurdu
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Bedelsiz ve temettü: Türkiye Sigorta'dan açıklama var
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
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GERİ
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