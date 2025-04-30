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Dolar güne nasıl başladı? 30 Nisan

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,5010 seviyesinden işlem görüyor.

30 Nisan 2025 | 09:38
Dolar güne nasıl başladı? 30 Nisan

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4710'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 38,5010 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 43,8025'ten ve sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 51,5585'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı küresel ticaret savaşlarının yaratabileceği belirsizlik, ekonomileri resesyon endişeleriyle karşı karşıya bırakırken, bu durum doların baskılanmasına neden oluyor.

Son haftalarda müzakere sürecine dair atılan adımlar piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yaratsa da sık değişen tarife söylemleri, ekonomik aktivitenin uzun vadede yavaşlama eğilimine gireceğine yönelik endişeleri ortadan kaldırmadı.

Bu gelişmelerle piyasalarda bugün ABD ve Avro Bölgesi'ne ilişkin açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesinin takip edileceğini kaydeden analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

 

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53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Sasa'da cips üretim tesisi devreye alındı
Borsa’da manipülasyon operasyonu: 12 kişi gözaltında
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsa şirketinin ünvanı değişti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
GERİ
İLERİ
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