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Dolar güne nasıl başladı: 9 Mayıs yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,7280 seviyesinden işlem görüyor.

09 Mayıs 2025 | 09:53
Dolar güne nasıl başladı: 9 Mayıs yorumu

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 38,6340'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 38,7280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 43,5820'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 51,3480'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 100,5 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin diğer ülkelerle ticaret konusunda yapacağı anlaşmalara ilişkin haber akışı varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD, tarifeleri yürürlüğe koymasının ardından ilk ticaret anlaşmasını İngiltere ile yapsa da, anlaşmanın teknoloji ve ilaç gibi ekonominin kritik sektörlerine ilişkin temel meseleleri netleştirmediği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

Öte yandan, ABD'nin ticaret savaşlarında müzakereci tavrı ticaret savaşlarında gerilimin azalabileceğine yönelik beklentileri artırırken, bu konuda bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek olan ABD-Çin görüşmelerinden elde edilecek sonuçlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'nin uzlaşmacı tutumunun diğer ekonomilerle de anlaşma sağlanabileceği konusunda umut verdiğini ancak Trump'ın değişken kararlarının yatırımcıları temkinli hareket etmeye ittiğini kaydetti.

Tarifeler tarafından gelecek haber akışının ülkelerin ve şirketlerin ticaret stratejileri üzerinde doğrudan etkili olduğunu hatırlatan analistler, küresel dolar talebinin de tarifelere yönelik haber akışından etkilendiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini dile getirdi.

 

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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
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İLERİ
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