Dolar ve euro ne kadar? 15 Haziran 2026 güncel döviz kurları

15 Haziran 2026 Pazartesi günü dolar ve euro kurundaki son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Döviz piyasalarında yaşanan gelişmelerle güncel fiyatlar yakından takip edilirken, "Dolar kaç lira oldu?" ve "Euro bugün ne kadar?" soruları da yanıt arıyor. İşte güncel döviz kurlarında son durum...

15 Haziran 2026 dolar ve euro ne kadar?

Dolar bugün saat 09:21 itibarıyla 46,2644 (alış), 46,2670'den (satış) işlem görüyor.

Euro ise bugün saat 09:21 itibarıyla 53,7468 (alış), 53,7733'den (satış) işlem görüyor.