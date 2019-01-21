Bütçedeki açık hedefi aştı
Merkezi yönetim bütçesi 2018 yılını 72,6 milyar TL’lik açıkla kapattı. 2017 yılındaki bütçe açığı 47,8 milyar TL’ydi. Buna göre 2018’de bütçe açığında yüzde 52 artış yaşandı. 2018 yılına 65,9 milyar TL’lik bütçe açığı hedefiyle girmiştik.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre de 2018’deki bütçe açığı yılbaşında konulan hedefi yüzde 10,2 aşmış bulunuyor. 2018 yılındaki bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının ise yüzde 2 dolayında çıkacağını tahmin ediyoruz.
2017 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 1,5’ti. Burada da 0,5 puanlık yükseliş var. 2018’de bütçenin bu kadar açıkla kapanması yine de iyi.
Çünkü maliye politikasında 2017 yılında başlayan gevşeme 2018 yılında da devam etti. Ekonominin yılın ikinci yarısında önce durgunluğa ve ardından resesyona doğru sürüklenmesiyle vergi gelirlerindeki artış da yavaşladı.
2018’de vergi gelirlerindeki artış yüzde 15,8’de kaldı. Vergi dışı gelirlerdeki yüzde 45,4’lük artış olmasa bütçenin gelir cephesinde işler daha da kötüleşebilirdi.
Öte yandan hükümet yılın son aylarında ödenekleri iyice kısıp bütçenin 2018’i olabildiğince düşük bir açıkla kapatması için de çaba harcamış gibi görünüyor. Bu da olmasaydı bütçe açığı 2018’i daha da yüksek bir düzeyde kapatabilirdi.
2019 yılına 80,6 milyar TL’lik bütçe açığı hedefiyle girdik. Ancak gerçekleşme yine hedefi aşabilir. Çünkü ekonomideki gidişat gevşek maliye politikasının süreceğini ve vergi tahsilatının da çok iyi olmayabileceğini düşündürüyor.
Bu şartlar altında bütçenin iki yakasının bir araya gelmesi çok zor görünüyor.
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