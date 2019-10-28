Kapasite kullanımında “baz etkisi” artışı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu oran geçen yılın aynı ayındaki kapasite kullanım oranının 1 puan üzerinde bulunuyor. İmalat sanayi geçen yıl ekim ayında yüzde 75,4’lük kapasite kullanım oranıyla çalışmıştı.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, geçen yılın nisan ayından bu yılın ağustos ayına kadar 17 ay boyunca önceki yılki seviyesinin altında kalmıştı. Bu düşüş dönemi eylül ayında 0,1 puanlık kıl payı yıllık artışla sona ermişti. Ekim ayında yıllık bazdaki artış daha belirgin hale geldi.
Ancak kapasite kullanım oranındaki bu artış tamamen “baz etkisi” kaynaklı. Geçen yıl yaz aylarında patlayan kriz iç talebi aşağı çekince kapasite kullanım oranı son aylarda olağanüstü düşük boyutlara inmişti.
Bu dip seviyedeki seyir bu yılın ilk aylarında da sürdükten sonra bahar aylarında bir miktar toparlanma yaşanmıştı. İşte kapasite kullanım oranının bu toparlanma sonucunda ulaştığı seviye şimdi geçen yılki düzeyinin üstünde kalmaya başladı.
Kapasite kullanım oranında gördüğümüz bu durumu yakında ekonomik büyüme oranında da görmeye başlayacağız. Geçen yılın son çeyreğinde küçülmeye başlayan ekonomi bu yılın son çeyreğinde yeniden büyümeye geçebilir.
Ancak kapasite kullanım oranının mevcut düzeyinin de gösterdiği gibi, bu büyüme çok hızlı olacağa benzemiyor.
Ekonomide yeniden hızlı büyümeye geçilebilmesi için, ilk sinyallerini kapasite kullanım oranında görebileceğimiz yeni bir ivmelenme yaşanması gerekiyor.
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