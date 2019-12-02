Kapasite kullanımında ivmelenme var
Ekonomide üçüncü çeyrekte büyüme göremesek bile dördüncü çeyrekte göreceğiz gibi. Çünkü bazı öncü göstergeler bu yönde sinyal vermeye başladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu göstergelerden birini imalat sanayi kapasite kullanım oranı oluşturuyor. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, ikinci çeyreğin ilk ayı olan ekimden sonra ikinci ayı olan kasımda da geçen yılki düzeyini aştı.
Üstelik kasım ayında kapasite kullanımında bir ivmelenme de var gibi görünüyor. İmalat sanayi kasım ayında yüzde 77,2’lik kapasite kullanım oranıyla çalıştı. Bu oran geçen yılın aynı ayındaki kapasite kullanım oranını 3,1 puan aşıyor.
Bu yükselişin büyük bölümü “baz etkisi”nden kaynaklanıyor ama önceki aylara göre biraz ivmelenme de içeriyor. Ekonomideki kriz 2018’in son aylarında kapasite kullanımının dibe vurmasına neden olmuş ve dipteki bu seyir 2019’un ilk aylarında da sürmüştü.
Bahar aylarında yaşanan toparlanma sayesinde ise geçen yıl düşüşün başladığı eylül ayından itibaren kapasite kullanım oranı yıllık bazda yükselişe geçmişti.
Eylül ayında 0,1 puanla başlayan bu yükseliş ekim ayında 1 puan olmuştu. İş sadece baz etkisine kalsa kasım ayındaki yükseliş 2,5 puan civarında olacaktı.
Kasım ayındaki yükselişin daha yüksek olması, önceki dört ayda yüzde 76,5 dolayına oturan kapasite kullanım oranının kasım ayında yüzde 77’nin üzerine çıkmasından kaynaklandı.
Yılın son aylarında imalat sanayi kapasite kullanım oranının yükselmesini sağlayan baz etkisi muhtemelen dördüncü çeyrekte ekonomik büyümenin de pozitif olmasını sağlayacak.
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