'Savunma' mı 'saldırı' mı? ABD'de ICE polislerine tepki yağıyor

Kaynak: AA
Portland Polisinden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 14.18'de silahlı saldırı ihbarı sonrası olay yerinde silahla vurulmuş bir erkek ve bir kadın bulunduğu belirtildi.
"Federal ajanların karıştığı silahlı saldırı" sonrasında 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin sağlık durumlarının bilinmediği kaydedildi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Portland'daki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, görevlilerin kentte "hedefli bir araç durdurma" eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Araçtaki yolcu ve hedef, Tren de Aragua fuhuş çetesiyle bağlantılı ve Portland'da yakın zamanda silahlı saldırıya karışmış Venezuelalı bir yasa dışı kaçak." ifadelerine yer verildi.
Aracın sürücüsünün de "Tren de Aragua"ya üye olduğuna inanıldığı kaydedilen açıklamada, federal ajanların kendilerini tanıttığında sürücünün aracı yetkililerin üzerine sürmeye çalıştığı öne sürüldü.
Açıklamada, federal ajanın "savunma amaçlı ateş açtığı" savunuldu.
Minneapolis kentindeki olay
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, öldürülen kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürerek, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.
ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.
Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisi, silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmişti.
ABD'nin bazı bölgelerinde, Minnesota'da bir kadının ICE polisi tarafından öldürülmesi protesto edildi
ABD'nin çeşitli bölgelerinde halk, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, göçmenlere yönelik operasyon sırasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin ABD vatandaşı bir kadını vurarak öldürmesini protesto etti.
ABC News'in haberine göre, North Carolina eyaletinin Durham şehrinde, ICE polisleri ve Washington yönetimine karşı protestolar düzenlendi.
Göçmen hakları aktivistlerinin de katıldığı protestolarda olayın kabul edilemez olduğu mesajı verildi. Söz konusu protestolara katılan göstericilerden Amy Aponte, yaşananlardan endişe duyduklarını dile getirerek "Bizim için adalet, ICE'nin sokaklarımızda olmaması ve daha fazlası anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin diğer bölgelerinde de benzer protestolar düzenlendi. New York'ta bir araya gelen protestocular, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısı yaptığı esnada dışarIda gösteri düzenledikten sonra, Dünya Ticaret Merkezi'ne yürüdü.
Ne olmuştu?
