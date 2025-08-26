ABD-Çin ticaret hattında kritik temas bu hafta olacak

Çin, ABD'ye önemli bir ticaret müzakerecisini gönderiyor. Bu hamle, Başkan Donald Trump'ın bu ayın başlarında gümrük ateşkesini uzatmasının ardından görüşmelerin ilerlediğinin de bir işareti olarak yorumlanıyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre Li, bu hafta ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Hazine yetkilileriyle görüşecek.

Li’nin ABD’ye gidip gitmediği sorulduğunda, ABD hükümeti sözcüsü Bloomberg News’a Çinli yetkilinin Greer veya Hazine Bakanı Scott Bessent ile değil, yardımcı düzey yetkililerle görüşebileceğini söyledi.

Olumlu işaret olarak görülüyor

Sözcü, ziyaretin resmi bir müzakere oturumunun parçası olmadığını ve ABD’nin Çin’in ABD’ye karşı kalıcı ticaretini azaltma çabalarını memnuniyetle karşıladığını ekledi. Çin Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile ABD Pekin Büyükelçiliği ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yönelik ek tarifeleri 90 gün daha erteleyince iki ülke arasındaki ticaret gerilimi görece sakinleşmişti. Pekin de buna karşılık benzer bir askıya alma kararı almıştı.

Eurasia Group kıdemli analisti Jeremy Chan, Li’nin gönderilmesini “Trump ile Şi Cinping arasındaki bir zirveyi mümkün kılacak bir anlaşma için olumlu işaret” olarak değerlendirdi.