ABD'de kırmızı et krizi büyüyor: Sığır varlığı 75 yılın en düşük seviyesine geldi

ABD'de sığır eti fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle rekor seviyelere yükseldi. Yıllardır devam eden kuraklık, artan yem maliyetleri ve azalan hayvan varlığı nedeniyle ülkedeki sığır sürüsü son 75 yılın en düşük seviyesine gerilerken, kıyma ve biftek fiyatlarında çift haneli artış yaşandı.

Kıyma ve biftek fiyatlarında tarihi artış

Quartz'ın haberine göre, mayıs ayında kıymanın kilogram fiyatı 8,62 dolara çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'nin üzerinde arttı. Bifteğin kilogram fiyatı ise 12,80 dolara yükselirken yıllık artış yüzde 16 olarak gerçekleşti. Bu seviye, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci biftek fiyatı olarak kayıtlara geçti.

Sığır varlığı 75 yılın en düşük seviyesinde

Uzmanlara göre fiyat artışlarının temel nedeni ABD'deki sığır varlığındaki ciddi azalma oldu. Uzun süren kuraklık, yüksek yem maliyetleri ve üreticilerin sürülerini küçültmesi nedeniyle ülkedeki sığır sayısı son 75 yılın en düşük seviyesine indi.

Sektör temsilcileri, sürülerin yeniden büyütülmesinin de kısa vadede mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Üreme amacıyla ayrılan düvelerin kesim olgunluğuna ulaşmasının en az iki yıl sürdüğü belirtiliyor.

Meksika'dan ithalat yasağı arzı daha da daralttı

Arz sıkıntısını artıran bir diğer unsur ise Meksika'dan canlı sığır ithalatına uygulanan yasak oldu. Et yiyen bir parazit salgını nedeniyle yürürlüğe giren ithalat yasağı, ABD pazarındaki hayvan arzını daha da sınırladı.

Tüketici yüksek fiyata rağmen et almaya devam ediyor

Fiyatlardaki sert yükselişe rağmen tüketici talebinde belirgin bir gerileme yaşanmadı. NielsenIQ verilerine göre Bağımsızlık Günü öncesinde satış gelirini en fazla artıran gıda kategorisi sığır eti oldu. Perakende zinciri Kroger da biftek satışlarının güçlü seyrini koruduğunu, tüketicilerin özellikle premium ve organik ürünlere yöneldiğini açıkladı.

Barbekü maliyetleri de rekor seviyeye çıktı

Amerikan Çiftçiler Birliği Federasyonu, 10 kişilik bir Bağımsızlık Günü barbeküsünün maliyetinin bu yıl 73,82 dolara yükseldiğini açıkladı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 4 artış anlamına gelirken, 2016'dan bu yana ölçülen en yüksek seviye oldu.

Wells Fargo Tarım ve Gıda Enstitüsü ise 10 kişilik yaz barbeküsünün toplam maliyetini yaklaşık 161 dolar olarak hesapladı.

Tüketiciler tavuk etine yöneliyor

Artan kırmızı et fiyatları nedeniyle bazı tüketiciler daha uygun fiyatlı alternatifleri tercih etmeye başladı. Tavuk göğsü ve pirzolası satışlarında artış yaşanırken, uzmanlar maliyet baskısı hisseden tüketicilerin farklı protein kaynaklarına yöneldiğini belirtiyor.

Trump yönetiminden fiyatları düşürmek için yeni adımlar

Trump yönetimi yükselen fiyatları frenlemek amacıyla ithal sığır etine yönelik bazı gümrük vergisi kotalarını askıya aldı. Ayrıca Adalet Bakanlığı'na et işleme şirketlerinin fiyatları yapay şekilde yükseltip yükseltmediğinin araştırılması talimatı verildi. Ancak ABD'li sığır üreticileri, ithalatın artırılmasının yerli üreticilere zarar vereceğini savunarak bu uygulamaya karşı çıkıyor.