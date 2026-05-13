ARA
DOLAR
45,42
0,08%
DOLAR
EURO
53,23
-0,19%
EURO
ALTIN
6756,14
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD’de ÜFE Nisan'da beklentileri aştı

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi, Nisan'da hem aylık hem yıllık bazda beklentileri aşarken, yıllık artış yüzde 6 olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
ABD’de ÜFE Nisan'da beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 ile Mart 2022'den bu yana en hızlı aylık artışını gösterdi.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,5 artması yönündeydi. ÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 0,7 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise nisanda yüzde 6 oldu. Böylece ÜFE, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 4,9 olduğu yönündeydi. ÜFE martta yıllık bazda yüzde 4,3 artmıştı.

Çekirdek ÜFE’de beklenti üzeri artış

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise nisanda aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 5,2 arttı.

Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,3 olması bekleniyordu. Çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL