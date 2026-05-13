Atık malzemeleri tasarıma dönüştürdüler: Üniversite öğrencilerinden dikkat çeken proje

Türkiye Aile İşletmeleri Derneğinin (TAİDER) "Sanayiden Sanata" projesi kapsamında, ODTÜ öğrencilerinin üretim fazlası ve atık malzemeleri dönüştürerek hazırladığı eserler sanatseverlerle buluştu.

Atık malzemeleri tasarıma dönüştürdüler: Üniversite öğrencilerinden dikkat çeken proje

Yaşar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin ardından bu yıl ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, yürütülen proje kapsamında atık malzemeleri tasarım sürecine dahil ederek farklı çalışmalar ortaya koydu.

Metal, tekstil ve endüstriyel parçalar dönüştürüldü

Söz konusu kapsamda metal, tekstil ve endüstriyel parçalar, işlevsel ve estetik ürünlere dönüştürüldü.

Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi yaklaşımını yansıtan ürünler, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergilendi.

"Sanayi ile tasarım arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz"

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, projenin sürdürülebilirlik yaklaşımını gençlerle buluşturma noktasında önemli olduğunu söyledi.

Sanayi ile tasarım arasında güçlü bir bağ kurmayı hedeflediklerine işaret eden Perçin, "Aile şirketlerimiz de bu sürecin en önemli parçalarından biri. Üretimden çıkan atık malzemeleri projeye dahil ederek çok değerli bir katkı sağlıyorlar. Böylece atık dediğimiz şey, tasarım sayesinde yeniden hayat buluyor. Önümüzdeki dönemde de farklı üniversitelerle bu projeyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

"Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratılıyor

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Damla Tönük de atık malzemelerin yeniden değerlendirilebilir bir kaynak olarak ele alınmasının, döngüsel üretim modelleri ve sürdürülebilir bir gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, "Tasarımcı bakış açısıyla yeniden yorumlanan sanayi atıkları, estetik, işlevsel ve çevresel değer taşıyan yeni ürünlere dönüşerek hem kaynak verimliliğine katkı sağlıyor hem de sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratıyor. TAİDER'in bu projesi de atığın dönüşüm potansiyelini görünür kılan ilham verici bir yaklaşım ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanayi ve tasarım arasında yeni bir kültür inşa ettik"

TAİDER Kültür ve Sanat Topluluğu ve Sanayiden Sanata Proje Lideri Emre Bekişoğlu da yürüttükleri projeyle sanayi ve tasarım arasında yeni bir kültür inşa ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, ziyaretçiler sergilenen eserleri inceledi.
