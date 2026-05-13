Kahverengi kokarcalar için feromon tuzaklar yenileniyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında başta Çaykara, Çarşıbaşı, Şalpazarı Çaykara ilçelerinde tarım alanlarında ve fındık bahçelerinde feromon tuzak yenileme ve asım çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla zararlının popülasyon yoğunluğu takip edilerek üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kokarcaların kışlık olarak kullandıkları alanlardaki ilaçlama faaliyetleri de sürüyor.