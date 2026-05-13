Kuşadası’nda kruvaziyer yoğunluğu: 9 binden fazla turist ağırlandı

Türkiye’nin önde gelen kruvaziyer turizmi noktalarından Kuşadası, aynı gün limana yanaşan 3 kruvaziyer gemisiyle gelen 9 binin üzerinde turisti ağırladı.
Sabah saatlerinde Ege Port Limanı’na yanaşan Bermuda bayraklı “Arcadia”, İtalya bayraklı “Aida Blu” ve Bahama bayraklı “Odyssey Of The Seas” adlı gemilerle 9 bin 132 turist geldi.
Yolcuların bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katıldı.