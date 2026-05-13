ARA
DOLAR
45,41
0,07%
DOLAR
EURO
53,22
-0,21%
EURO
ALTIN
6760,94
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Meteorolojiden yarın bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden yarın bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Meteorolojiden yarın bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yarın sabah saatlerinden sonra Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL