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ABD: Saldırılara dahil değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." ifadesini kullandı.

13 Haziran 2025 | 05:24
Son Güncellenme: 13 Haziran 2025 | 06:11
ABD: Saldırılara dahil değiliz

Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı. Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi: İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi ise yaptığı açıklamada "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler." açıklamasında bulundu.

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