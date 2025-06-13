Petrol fiyatları İsrail'in İran'a saldırmasıyla yükselişe geçti

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı. İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi. İsrail ordusu da İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.