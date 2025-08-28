Akıllı telefonlara savaş açan kasaba: Günde sadece 2 saat!

Ülkede ilk kez gündeme gelen bu tasarı, belediye meclisine sunuldu ve şu anda görüşülüyor.

BBC'nin haberine göre Belediye Başkanı Masafumi Koki, önerinin yalnızca iş ve eğitim saatleri dışında geçerli olacağını ve yaptırım içermediğini açıkladı.

Koki, amacın vatandaşları ekran sürelerini daha bilinçli yönetmeye teşvik etmek olduğunu belirterek, “İki saatlik sınır yalnızca bir rehberdir, hakları kısıtlamaz” dedi.

Ekim ayında oylanacak düzenleme kabul edilirse, ilkokul öğrencilerine saat 21.00’den, ortaokul öğrencileri ve yetişkinlere ise 22.00’den sonra telefon kullanmamaları tavsiye edilecek. Ancak kuralı ihlal edenlere herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Belediye, yemek yaparken video izlemek, çevrim içi eğitim görmek ya da e-spor turnuvasına hazırlanmak gibi faaliyetlerin bu süreye dahil edilmeyeceğini açıkladı.

Koki, telefonların günlük yaşamda vazgeçilmez olduğunu kabul ettiklerini, ancak öğrencilerin cihazlarını bırakmak istemedikleri için okulu aksattıklarını, yetişkinlerin ise telefon ve tablet kullanımını uykunun ya da aileyle geçirilen zamanın önüne koyduklarını ifade etti.

Yerel Mainichi gazetesine göre, danışma sürecinde 120’den fazla kişi yetkililere görüş iletti. Katılımcıların yüzde 80’i öneriye karşı çıktı, ancak destek verenler de oldu. Sosyal medyada da birçok kullanıcı teklifi eleştirirken, bazıları günlük iki saatlik kullanımın kitap okumak ya da film izlemek için yetersiz olduğunu dile getirdi.