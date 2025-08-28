Almanya bir göç ülkesi... İstatistiklere göre Almanya'ya göç edenlerin sayısı Almanya'dan göç edenlerden fazla. Ancak bir de işin farklı bir yüzü var. Almanya'dan göç eden Alman sayısı artıyor.

Focus.de'nin haberine göre Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Almanya hala bir göç ülkesi konumunda olsa da son yıllarda yurtdışına taşınan Alman vatandaşlarının sayısı dikkate değer biçimde yükseliyor.

Resmi rakamlara göre bu yılın ocak-mayıs döneminde yaklaşık 113 bin Alman ülkeyi terk etti. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 101 bindi. Göç edenlerin gerekçeleri arasında güvenlik arayışı, iş olanakları, yaşam tarzı ve ailevi nedenler öne çıkıyor.

Habere göre göç eden Almanlar için 2 popüler ülke İsviçre ve Avusturya. Geçtiğimiz yıl 21.000 kişi Almanya'dan İsviçre'ye, 13.000'den fazla kişi ise Avusturya'ya taşınmış.

Dubai gibi kentler de bazı ünlüler için tercih edilen noktalar arasında. Göç edenlerin bir kısmı, bu ülkelerdeki güvenlik ortamını ve yaşam kalitesini gerekçe gösteriyor.

Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü, yurtdışına taşınmanın en azından kısa vadede yaşam memnuniyetini belirgin biçimde artırdığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıkları, hükümeti dağınık ve etkisiz gösteriyor. Vergi politikası, göç, sosyal yardımlar ve bürokrasi gibi başlıklarda sık sık yaşanan tartışmalar, reformların hayata geçirilmesini engelliyor.

Vatandaşlar da bürokrasiyi göç nedenleri arasında sayıyor. On yıl önce ailesiyle birlikte İsviçre’nin Luzern kantonuna taşınan eski polis memuru Thomas Herzing, “Burada yaşam kalitesi çok daha iyi. Yemek, eğitim sistemi ve çok dillilik önemli farklar. Bürokrasi elbette var ama daha verimli ve yetkililer daha anlayışlı” diyerek deneyimini aktardı.