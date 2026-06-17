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Anlaşma metni Cuma günü kamuoyuna sunulacak

İran ile ABD arasında cuma günü imzalanması planlanan mutabakat metninin imza sonrası kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anlaşma metni Cuma günü kamuoyuna sunulacak

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan müzakere heyetine yakın bir kaynak, konuya ilişkin bilgi verdi. Adı açıklanmayan kaynak, taraflar arasında varılan anlaşma gereği, mutabakat metninin cuma günü imzalandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Ayrıca Bloomberg tarafından "İran ile ABD arasındaki mutabakatın tam metni" olarak yayımlanan metinde bazı eksiklerin bulunduğunu ifade eden söz konusu kaynak, özellikle birinci madde ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin maddenin hatalı olduğunu ve metinde yer alması gereken bazı önemli anahtar ifadelerin bulunmadığını kaydetti.

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