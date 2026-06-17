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Yurdun iç batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı var

Yurdun iç batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yurdun iç batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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