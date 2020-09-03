Hong Kong’un en zengin adamı Li Ka-shing video konferans uygulaması Zoom’a yaptığı yatırımlarla bir günde 3,2 milyar dolar elde etti.

Son dönemin popüler uygulaması Zoom’a salgın öncesi dönemde yatırım yapan Hong Kong’lu iş insanı Li Ka-shing, servetinin üçte birini oluşturan video konferans uygulaması Zoom Video Communications’da şu anda 11 milyar dolarlık bir hisseye sahip.

California merkezli şirketteki 92 yaşındaki milyarderin payı, yüzde 8,5’lik bir hisseyi temsil ediyor.

Asya’nın “Warren Buffett’ı”

Business Insider’da yer alan habere göre, çoğunlukla “Süpermen” diye adlandırılan ve Asya’nın “Warren Buffett’ı” olarak görülen ultra zengin iş insanı, en çok Hong Kong’un silüetini oluşturan en ikonik gökdelenlerden bazılarını inşa etmesiyle tanınıyor.

Zoom, salı günkü kapanışa kadar yılbaşından bugüne yaklaşık yüzde 399 değer kazandı.

Şirketin hisseleri, Wall Street beklentilerini aşan ikinci çeyrek kazançlarının bildirilmesinin ardından yüzde 47 arttı.

Bloomberg, Li Ka-shing’in hissesinin bir günde 3,2 milyar dolar kazandığını ve servetinin şu anda 32,6 milyar dolar değerinde olduğunu belirtti.

Zoom’a ilk kez 2013 yılında, şirketin kurulmasından sadece iki yıl sonra yatırım yaptı.