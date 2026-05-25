Ters kalkış ve kobra manevrası Bu kez İstanbul Fethi için

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul’un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı’nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yurt içi ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan SOLOTÜRK, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya havacılık tarihinde kendini ait patentli olan ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası olan SOLOTÜRK'ün pilotları, dünyanın en iyi pilotları arasında yer alıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Yenikapı Meydanı’nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

SOLOTÜRK ekibi, 28 Mayıs'ta saat 16.30'da Yenikapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu, saat 16.45'da Boğaz'da selamlama uçuşu, 29 Mayıs'ta günü saat 18.00'da ise Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu icra edecek.