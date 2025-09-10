ARA
DOLAR
41,29
0,06%
DOLAR
EURO
48,47
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
4843,69
0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
10558,63
0,69%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Bir araştırmaya göre emeklilerin en rahat yaşadığı yer

Bir araştırmaya göre emeklilerin en rahat yaşadığı yer

Alman T-Online'ın haberine göre Natixis Investment Managers tarafından hazırlanan "Küresel Emeklilik Endeksi 2025" emeklilerin en rahat yaşadığı ülkeyi söylüyor.


Son Güncellenme:
Bir araştırmaya göre emeklilerin en rahat yaşadığı yer

Araştırmaya göre küçük ve zengin ülkeler, vatandaşları için endişesiz bir emeklilik sağlıyor. Büyük ve sanayileşmiş ülkeler listede daha alt sıralarda yer alıyor. Zirvenin listesinde Norveç var.  Makaleye göre yaklaşık 5.5 milyon nüfusa sahip ülkenin ilk sırada çıkmasının başlıca faktörler arasında güçlü sağlık performansı, düşük işsizlik ve nispeten yüksek gelir eşitliği yer alıyor. İşte listedeki ilk 10 ülke:


 

1 NORVEÇ

NORVEÇ

2 İRLANDA

İRLANDA

Listenin ikinci sırasında  düşen enflasyon ve istikrarlı ekonomik ortam sayesinde önemli ölçüde iyileşme gösteren İrlanda yer alıyor. 

 

 

3 İSVİÇRE

İSVİÇRE

İsviçre üçüncü sıraya gerilese de güvenli emeklilik için üst sıralarda yer almaya devam ediyor. 

4 İZLANDA

İZLANDA

5 DANİMARKA

DANİMARKA

6 HOLLANDA

HOLLANDA

7 AVUSTRALYA

AVUSTRALYA

8 ALMANYA

ALMANYA

9 LÜKSEMBURG

LÜKSEMBURG

10 SLOVENYA

SLOVENYA
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL