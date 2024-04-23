ARA
Bist 100
9645,02
-0,5%
Bist 100
Dolar/TL
32,5949
0,2417%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7868
0,4273%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0672
0,1544%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2412,5
-0,84%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir kasaba daha 1 euroya ev satıyor

Son yıllarda dünya çapında özellikle de İtalyan kasabalarında 1 dolar ya da 1 euro gibi sembolik rakamlarla mülk satışları viral oldu. Bu kez Fransa'daki bir kasaba 1 euroya ev satıyor. Ancak bazı şartlar var.

23 Nisan 2024 | 11:24
Son Güncellenme: 23 Nisan 2024 | 12:57
Bir kasaba daha 1 euroya ev satıyor

Fransa’da, Bourges'a yaklaşık 45 km uzaklıktaki Saint-Amand-Montrond kasabasında 828 metrekarelik bir ev belediye tarafından 1 euroya satışa çıkarıldı. Ev küçük kasabanın merkezinde yer alıyor. Ancak tabi ki bazı kusurları var. 12 yıldır kullanılmayan ev önemli bir tadilata ihtiyaç duyuyor. Evi alacak kişilerin bu kasabaya taşınması gerekiyor. Kasabanın nüfusu yaklaşık 9 bin kişi.  İlanda, “Saint-Amand-Montrond’da yaşamayı planlayan ciddi adaylar" arandığı belirtiliyor.

PROGRAMIN AMACI

Şehir planlamacısı Francis Blondieau, "Bu programın amacı eski binaların yenilenmesini teşvik etmek, boş ev sayısını azaltmak ve hepsinden önemlisi şehir merkezini canlandırmak" diyor.

EVİN ÖZELLİKLERİ VE ŞARTLARI

İki katlı evin zemin katında bir mutfak, bir oturma odası ve bir tuvalet bulunuyor. Üst katta ise iki yatak odası ve bir banyo yer alıyor. Mülkte ayrıca küçük bir avlu ve mülk sahiplerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak yaşam alanına dönüştürülebilecek 16 m2'lik bir garaj bulunuyor.

Belediye yetkileri başvuruların 15 Haziran'a kadar alınacağını yerli/yabancı ayrımı olmadığını söylüyor. Bir seçici kurul Temmuz ayında toplanacak ve nihai seçim Eylül ayında belediye meclisi tarafından onaylanacak. Ancak alacak kişinin en az 10 yıl evde yaşaması isteniyor. Yani alıp kiraya vermek mümkün değil. Çünkü programın amacı yeni sahibinin mahallenin yaşamına katılması. Ayrıca yeni sahibi evi yenilemekle de yükümlü olacak. Evin tadilatlarının ise 100 bin doları aşması bekleniyor. Alan kişinin tapu sonrası yenileme çalışmalarına 5 ay içinde başlaması ve Temmuz 2028′e kadar tamamlanması isteniyor. Mülkün yenilenmesi için mali yardım başvurusu imkanı sunuluyor. Bununla birilkte tadilat çalışmalarının yerel ustalar tarafından yapılması şartı da var. Bu, kasabada 1 euroya satılan 2. ev olacak. 2021'deki satışa 90'dan fazla kişi katılmış.


 

İlgili Haberler
18 yaşına dönmeye çalışan CEO son halini paylaştı
18 yaşına dönmeye çalışan CEO son halini paylaştı
'Kalp krizi yaşı düşüyor' diyen bir profesörden 5 kritik öneri
'Kalp krizi yaşı düşüyor' diyen bir profesörden 5 kritik öneri
Bir dönemin popüler iki kapılı arabalarına ne oldu?
Bir dönemin popüler iki kapılı arabalarına ne oldu?
BYD Seal U DM-i Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
BYD Seal U DM-i Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Gündemdeki Kalkınma Yolu Projesi nedir?
Gündemdeki Kalkınma Yolu Projesi nedir?
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
0
  • ALTIN GRAM - TL 2412,12 -0,85%
  • ALTIN ONS 2301,7 -1,1%
  • BIST 100 9645,02 -0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,778 -0,04%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37062 0,04087%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,325 -0,3832%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,597 0,2481%
  • EURO/DOLAR 1,0667 0,1028%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7682 0,3736%
  • STERLIN/DOLAR 1,23784 0,25553%
Günün En Çok Okunanları
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Mehmet Şimşek enflasyonda “psikolojik sınırı” açıkladı
Mehmet Şimşek enflasyonda “psikolojik sınırı” açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Hangi veriler takip edilecek?
Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Hangi veriler takip edilecek?
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Tüketici güveni nisanda yükseldi
Tüketici güveni nisanda yükseldi
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
GERİ
İLERİ
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Mehmet Şimşek enflasyonda “psikolojik sınırı” açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Hangi veriler takip edilecek?
Mehmet Şimşek enflasyonda “psikolojik sınırı” açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Hangi veriler takip edilecek?
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Hangi veriler takip edilecek?
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Tüketici güveni nisanda yükseldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL