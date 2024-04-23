Bir kasaba daha 1 euroya ev satıyor

Fransa’da, Bourges'a yaklaşık 45 km uzaklıktaki Saint-Amand-Montrond kasabasında 828 metrekarelik bir ev belediye tarafından 1 euroya satışa çıkarıldı. Ev küçük kasabanın merkezinde yer alıyor. Ancak tabi ki bazı kusurları var. 12 yıldır kullanılmayan ev önemli bir tadilata ihtiyaç duyuyor. Evi alacak kişilerin bu kasabaya taşınması gerekiyor. Kasabanın nüfusu yaklaşık 9 bin kişi. İlanda, “Saint-Amand-Montrond’da yaşamayı planlayan ciddi adaylar" arandığı belirtiliyor.

PROGRAMIN AMACI

Şehir planlamacısı Francis Blondieau, "Bu programın amacı eski binaların yenilenmesini teşvik etmek, boş ev sayısını azaltmak ve hepsinden önemlisi şehir merkezini canlandırmak" diyor.

EVİN ÖZELLİKLERİ VE ŞARTLARI

İki katlı evin zemin katında bir mutfak, bir oturma odası ve bir tuvalet bulunuyor. Üst katta ise iki yatak odası ve bir banyo yer alıyor. Mülkte ayrıca küçük bir avlu ve mülk sahiplerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak yaşam alanına dönüştürülebilecek 16 m2'lik bir garaj bulunuyor.

Belediye yetkileri başvuruların 15 Haziran'a kadar alınacağını yerli/yabancı ayrımı olmadığını söylüyor. Bir seçici kurul Temmuz ayında toplanacak ve nihai seçim Eylül ayında belediye meclisi tarafından onaylanacak. Ancak alacak kişinin en az 10 yıl evde yaşaması isteniyor. Yani alıp kiraya vermek mümkün değil. Çünkü programın amacı yeni sahibinin mahallenin yaşamına katılması. Ayrıca yeni sahibi evi yenilemekle de yükümlü olacak. Evin tadilatlarının ise 100 bin doları aşması bekleniyor. Alan kişinin tapu sonrası yenileme çalışmalarına 5 ay içinde başlaması ve Temmuz 2028′e kadar tamamlanması isteniyor. Mülkün yenilenmesi için mali yardım başvurusu imkanı sunuluyor. Bununla birilkte tadilat çalışmalarının yerel ustalar tarafından yapılması şartı da var. Bu, kasabada 1 euroya satılan 2. ev olacak. 2021'deki satışa 90'dan fazla kişi katılmış.



