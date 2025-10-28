Bir yıl önce 350 euroyla yaşıyordu, aylarca işsiz kaldı: Şimdi işler çok değişti

SV Elversberg, Almanya 2. Ligi’nin zirvesinde. Takımın bu çıkışında kimsenin sezon öncesi adını bile duymadığı bir oyuncunun büyük payı var: 22 yaşındaki forvet Younes Ebnoutalib. Bild'in haberine göre genç golcü 100 bin euro bonservisle ocak ayında 4. lig takımı FC Gießen’den transfer edilmiş.

Birkaç ay öncesine kadar kimse onun adını bile bilmiyordu. Ebnoutalib, 2024’ün başında İtalya’daki AC Perugia’dan ayrılmış, ardından tam yedi ay boyunca kulüpsüz kalmış.

Barakadan sahneye

Habere göre Frankfurt doğumlu ve Fas kökenli olan Younes, İtalya’da zorlu koşullarda yaşamıştı. Ayda 800 euro kazanıyor, bunun 450 eurosunu kiraya veriyor ve yaklaşık on gençle birlikte bir barakada kalıyordu. İtalya’daki bir futbol kuralı yüzünden, bir yıllık sözleşmesi otomatik olarak beş yıla uzatılmıştı. Üstelik profesyonel takımda oynayamadı. Akıcı İtalyanca konuşamıyordu.

AYAK KEMİĞİ KIRIĞINDAN SONRA...

Bir ayak kemiği kırığı geçirdikten sonra sözleşmesini feshedip ülkesine döndü. Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından FC Gießen’e imza attı ve buradan Elversberg’e uzanan yolculuğu başladı.

Ebnoutalib, Elversberg’deki ilk profesyonel sezonunda adeta fırtına gibi esti. Fürth karşısında alınan 6-0’lık galibiyette kariyerinin ilk hat-trick’ini yaptı. Bundan önce üç kez de ikişer gol kaydetmişti. 9 maçta 9 golle ligin en formda ismi haline geldi.

Dövüş sporlarından gelen güç

Habere göre bugün sahadaki dayanıklılığını ve mücadele gücünü, taekwondo geçmişine borçlu. Babası Faissal Ebnoutalib, 2000 Sydney Olimpiyatları’nda Almanya adına taekwondo’da gümüş madalya kazanmış bir sporcu. Dönemin başbakanı Gerhard Schröder tarafından da ödüllendirilmiş.

Younes de çocuk yaşta taekwondo yaparak siyah kuşak sahibi olmuş.

Futbola ise sokakta başladı; Babasını 14 yaşında ikna edebildi ve Rot-Weiss Frankfurt altyapısına girdi.

Hikayesi devam edecek mi?

Sekiz yıl sonra profesyonel arenada parlıyor. Bild'e göre Elversberg’le olan sözleşmesi 2028’e kadar sürüyor, ancak kulüp tarihinin en büyük transferi olacağı kesin gibi görünüyor.

Almanya ve Avrupa futbol çevrelerinde “izlenmesi gereken oyuncular” listesine girdi. Elversberg’in Ebnoutalib için 6–8 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor. Habere göre Bundesliga takımlarının çoğu onu yakın takibe almış durumda.