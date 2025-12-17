Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, bedelli askerlik başvurusunu ve ödemesini tamamlayan binlerce yükümlü için en kritik aşamaya gelindi. 2026 yılında silah altına alınacak adayların hangi birliklerde ve hangi tarihlerde askerlik yapacağını belirleyecek olan sınıflandırma sonuçları, adayların profesyonel ve kişisel planlamalarını yapabilmeleri adına büyük bir heyecanla bekleniyor.
1 Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, 2026 yılı için bedelli askerlik planlaması yapan adaylar adına en kritik döneme girilmiş bulunuyor. Başvuru süreci, ödeme miktarları ve sınıflandırma tarihlerine dair merak edilen tüm detaylar, 2025 yılının son günleri itibarıyla netleşmiş durumda. Özellikle yeni yılda yapılacak memur maaş katsayısı güncellenmesiyle birlikte artacak olan ücretler, adayların Aralık ayı sonuna kadar işlemlerini tamamlaması adına büyük bir önem arz ediyor.
2 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bakanlığın resmi duyurusuna göre, 2026 yılı bedelli askerlik yerleri Ocak ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Geçmiş yıllardaki uygulama takvimi dikkate alındığında, binlerce yükümlünün hangi tarihte ve hangi eğitim birliğinde askerlik yapacağını belirleyen sınıflandırma sonuçlarının Ocak ayının son haftasında e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılması bekleniyor. Bu duyuru ile birlikte adaylar, yılın hangi döneminde silah altına alınacaklarını öğrenerek profesyonel ve özel hayatlarını bu takvime göre planlama imkanına sahip olacaklar.
3 Bedelli askerlik ne kadar?
Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen yükümlüler için 31 Aralık 2025 tarihi hayati bir sınır teşkil ediyor. Bu tarihe kadar başvuruların yapılması, sağlık muayenesi (yoklama) işlemlerinin tamamlanması ve belirlenen ücretin bankalara yatırılması gerekiyor. Yılın son mesai saati bitimine kadar ödemesini yapmayan adaylar, 1 Ocak 2026 itibarıyla güncellenecek olan yeni ve daha yüksek ücret tarifesine tabi olacaklar.
Şu an yürürlükte olan mevcut tarifeye göre bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olarak uygulanmaktadır. 2026 yılının ilk gününden itibaren memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte bu rakamın ciddi bir artış göstermesi öngörülüyor. Dolayısıyla, mevcut fiyat avantajından yararlanmak isteyen adayların yılın son iş gününe kadar tüm bürokratik işlemleri sonuçlandırması gerekiyor. Sınıflandırma sonuçları açıklandığında adaylar e-Devlet üzerinden sevk belgelerini alabilecek ve böylece askerlik görevine dair resmi süreçleri başlamış olacak.