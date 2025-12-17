Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen yükümlüler için 31 Aralık 2025 tarihi hayati bir sınır teşkil ediyor. Bu tarihe kadar başvuruların yapılması, sağlık muayenesi (yoklama) işlemlerinin tamamlanması ve belirlenen ücretin bankalara yatırılması gerekiyor. Yılın son mesai saati bitimine kadar ödemesini yapmayan adaylar, 1 Ocak 2026 itibarıyla güncellenecek olan yeni ve daha yüksek ücret tarifesine tabi olacaklar.

Şu an yürürlükte olan mevcut tarifeye göre bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olarak uygulanmaktadır. 2026 yılının ilk gününden itibaren memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte bu rakamın ciddi bir artış göstermesi öngörülüyor. Dolayısıyla, mevcut fiyat avantajından yararlanmak isteyen adayların yılın son iş gününe kadar tüm bürokratik işlemleri sonuçlandırması gerekiyor. Sınıflandırma sonuçları açıklandığında adaylar e-Devlet üzerinden sevk belgelerini alabilecek ve böylece askerlik görevine dair resmi süreçleri başlamış olacak.