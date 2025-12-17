Okullar 4 gün mü olacak? 1 Ocak'tan sonra okulların günü düşürülecek mi?

2026 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, eğitim dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri olan "4 gün okul, 3 gün tatil" sistemi, sosyal medyanın ve veli gruplarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu modelin Türkiye genelinde hayata geçeceği yönündeki iddialar, milyonlarca öğrenci ve veliyi "Eğitim sisteminde devrim mi yapılıyor?" sorusuyla baş başa bıraktı.
1 Okullar 4 gün mü olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından alınan bilgilere göre, okulların 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 4 güne düşürüleceğine dair resmi bir çalışma veya açıklama bulunmamaktadır. Sosyal mecralarda dolaşan haberler tamamen dezenformasyon niteliği taşımaktadır.
İlkokul, ortaokul ve liselerde haftada 5 gün eğitim, 2 gün tatil uygulaması, 2026 yılında da kesintisiz olarak sürdürülecektir.
Bakanlık, ders programlarını 5 iş günü üzerinden planlamış olup, bu takvimde bir değişiklik yapılması gündemde değildir.
Avrupa'daki Durum: Pilot Uygulamalardan İbaret
İddiaların temelini oluşturan "Avrupa modeli" de sanıldığı gibi yaygın bir uygulama değil.
Avrupa’nın hiçbir ülkesinde ülke genelini kapsayan bir "4 gün okul" sistemi bulunmuyor.
Bazı ülkelerde sadece belirli bölgelerde veya pilot okullarda denemeler yapılıyor; ancak bu denemeler genele yayılmış bir politika halini almış değil.
İngiltere'de bu model için halk tarafından ciddi bir imza kampanyası yürütülmüş olsa da, İngiliz Hükümeti eğitim kalitesinin düşebileceği gerekçesiyle bu talebi reddetmiştir.
Eğitim takvimindeki tatiller veya ders saatleri hakkındaki en doğru bilgiye yalnızca meb.gov.tr adresinden veya okul yönetimlerinden ulaşılabilir.