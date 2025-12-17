Okullar 4 gün mü olacak? 1 Ocak'tan sonra okulların günü düşürülecek mi?

Avrupa'daki Durum: Pilot Uygulamalardan İbaret

İddiaların temelini oluşturan "Avrupa modeli" de sanıldığı gibi yaygın bir uygulama değil.

Avrupa’nın hiçbir ülkesinde ülke genelini kapsayan bir "4 gün okul" sistemi bulunmuyor.

Bazı ülkelerde sadece belirli bölgelerde veya pilot okullarda denemeler yapılıyor; ancak bu denemeler genele yayılmış bir politika halini almış değil.

İngiltere'de bu model için halk tarafından ciddi bir imza kampanyası yürütülmüş olsa da, İngiliz Hükümeti eğitim kalitesinin düşebileceği gerekçesiyle bu talebi reddetmiştir.

Eğitim takvimindeki tatiller veya ders saatleri hakkındaki en doğru bilgiye yalnızca meb.gov.tr adresinden veya okul yönetimlerinden ulaşılabilir.