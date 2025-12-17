KYK burs ücreti 2026 yılında ne kadar olacak? KYK'ya ne zaman zam yapılacak?

2026 yılına sayılı günler kala, yükseköğrenim öğrencilerinin en önemli gündem maddesi olan KYK burs ve kredi zamlarına dair heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2026 KYK Burs ve Kredi Tahminleri

Geçtiğimiz dönemde 3.000 TL seviyesine çıkarılan lisans burslarının, 2026 yılında yapılacak artışla birlikte yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor. Henüz resmi bir rakam telaffuz edilmese de, muhtemel senaryolar şu şekildedir:

Lisans ve Ön Lisans: Mevcut 3.000 TL olan tutarın, %30-%50 aralığındaki bir artışla 4.000 TL ile 4.500 TL bandına çıkması öngörülüyor.

Yüksek Lisans: Lisans tutarının iki katı olarak ödenen bu miktarın 8.000 TL - 9.000 TL seviyelerine yükselmesi muhtemel.

Doktora: Lisans tutarının üç katı olan ödemenin 12.000 TL - 13.500 TL civarında güncellenmesi bekleniyor.

Takvim Nasıl İşleyecek?

Açıklama Tarihi: Geleneksel olarak zamlı rakamlar, Aralık ayının son haftasında (yılbaşına kadar) bizzat Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulur.

Zammın Yürürlüğe Girişi: Yeni rakamlar Ocak 2026 itibarıyla tüm öğrencilerin hesaplarına yansıtılacak.

Ödeme Günleri: Ödemeler; T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yatırılmaya devam edecek.

Kimler Hangi Statüde Ödeme Alıyor?

KYK tarafından sağlanan destekler akademik dereceye göre katlanarak artmaktadır. Aşağıdaki tablo, mevcut ve beklenen tahmini artış oranlarını göstermektedir:

Öğrenim Seviyesi Mevcut Tutar (2025) Tahmini 2026 Tutarı (%40 Zam Senaryosu) Ön Lisans / Lisans 3.000 TL 4.200 TL Yüksek Lisans 6.000 TL 8.400 TL Doktora 9.000 TL 12.600 TL

Önemli Detay: İlk Defa Alanlar İçin Geriye Dönük Ödeme

2025 yılında ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için Ocak ayı oldukça önemlidir. Genellikle Ocak ödemesi yapılırken; Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 3 aylık toplu (geriye dönük) ödeme de hesaplara yatırılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin yeni yıla maddi bir rahatlamayla girmesini sağlamaktadır.