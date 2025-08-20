Adalet Bakanlığı unvan değişikliği başvuruları 2025 ne zaman? Şartları neler?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için yayımlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre çeşitli kadrolara atama yapacağını açıkladı. Bu atamalarla, Bakanlık bünyesindeki personelin kariyer gelişimine imkân tanınacak.
ADALET BAKANLIĞI UNVAN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvuru Başlangıcı: 25 Ağustos 2025
Başvuru Bitişi: 5 Eylül 2025, saat 23.59
Başvuru Adresi: Başvurular, şahsen veya posta yoluyla kabul edilmeyecek; sadece Bakanlığın resmi internet sitesi pgmkariyer.adalet.gov.tr üzerinden online olarak yapılacak.
Başvurular sınav kurulunca incelenecek ve başvuru sonuçları https://www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar https://pgmkariyer.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde bilgilerini görüntüleyebilecektir.
ŞARTLAR NELER?
1. GENEL ŞARTLAR
a) Ünvan değişikliği yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak.
b)10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.
c) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
2. ÖZEL ŞARTLAR
A. Mühendis (elektrik-elektronik) kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, mikroelektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmak.
B. Mühendis (inşaat) kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların inşaat mühendisliği lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmak.
C. Mühendis (makine) kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, makine ve malzeme mühendisliği lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmak.
D. Mühendis (gıda) kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların gıda mühendisliği, gıda işleme ve mühendisliği lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmak.
E. Mimar kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların mimarlık lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmak.
F. Sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sosyal hizmet, sosyal çalışma ve sosyal hizmetler, sosyal çalışma-hizmet, sosyal çalışma-sosyal hizmetler, sosyal hizmetler, sosyal politika veya sosyal politika ve çalışma yönetimi lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmak.
G. Psikolog kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların psikoloji veya davranış bilimleri-psikoloji disiplini lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmak.
H. Pedagog kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmak.
I. Tekniker (elektrik-elektronik) kadrosuna atanabilmek için;
a) Elektrik, elektrik teknolojisi, elektrik makineleri bakım ve onarımı, elektrik, makine, tamir ve bakım, endüstriyel elektrik, elektronik teknolojisi, deniz elektroniği, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik-elektronik, elektrik-elektronik teknikerliği, elektronik, elektronik yüksek teknisyenliği, endüstriyel elektronik, endüstriyel elektronik teknikerliği, endüstriyel elektronik teknolojisi, gemi elektroniği ön lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen ön lisans programlarından mezun olmak.
K. Tekniker (inşaat) kadrosuna atanabilmek için;
a) İnşaat teknolojisi, altyapı, inşaat, inşaat teknikerliği ön lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen ön lisans programlarından mezun olmak.
L.Tekniker (makine) kadrosuna atanabilmek için;
a) Makine, iş makineleri, makine metep, makine teknisyenliği, makine yağları ve yağlama teknolojisi, talaşlı üretim, talaşsız şekillendirme, termik santral makineleri, tesviye ön lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen ön lisans programlarından mezun olmak.
M.Tekniker (bilgisayar) kadrosuna atanabilmek için;
a) Bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı ve teknikerliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar programlama, bilgisayar teknikerliği ve programlama, bilgisayar teknolojisi ve programlama, web teknolojileri ve programlama, bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar ve enformasyon sistemleri ön lisans programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen ön lisans programlarından mezun olmak
YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ
Ünvan değişikliği sınavı, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 14.00’te (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon) 8 il merkezinde yapılacaktır. Adaylar tek bir sınav merkezi seçebilecek, sınav merkezi değiştirme talepleri kabul edilmeyecektir.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 21 Kasım 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr adresli internet sitesinden yayımlanacaktır.
Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile girecektir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.
Aday, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.
Adaylar, sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka/kredi kartlar, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile alınmayacaktır.
YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınav soruları ve cevap anahtarları 3 Aralık 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr adresli internet sitelerinden yayımlanacaktır.
Sınav sonuçları 30 Aralık 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve https://www.adalet.gov.tr adresli internet sitelerinden yayımlanacaktır.