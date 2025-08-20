Adalet Bakanlığı unvan değişikliği başvuruları 2025 ne zaman? Şartları neler?

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Ünvan değişikliği sınavı, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 14.00’te (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon) 8 il merkezinde yapılacaktır. Adaylar tek bir sınav merkezi seçebilecek, sınav merkezi değiştirme talepleri kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 21 Kasım 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr adresli internet sitesinden yayımlanacaktır.

Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile girecektir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

Aday, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Adaylar, sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka/kredi kartlar, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile alınmayacaktır.