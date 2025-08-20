Zilsiz okul projesi nedir? Okullarda zil çalmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı takvimini resmen duyurdu. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi, tüm okullarda 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemle birlikte, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulamasına geçilecek.
ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI NEDİR?
Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zorunlu durumlarda kullanılacak zillerin sesi ise çevreyi rahatsız etmeyecek seviyeye indirilecek ve zil sesleri Bakanlık tarafından belirlenen melodiler arasından seçilecek.
SINIFLARDA CEP TELEFONU YASAK
Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.
KÜLFET OLACAK ETKİNLİKLERDEN KAÇINILACAK
Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.
OKUMA KÜLTÜRÜ TEŞVİK EDİLECEK
Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetişmesi için okul kütüphanelerinin daha etkin kullanılması sağlanacak. Bu sayede öğrencilerin okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerileri desteklenecek.
KÖY OKULLARINA DESTEK
Nüfusu az ve dağınık olan yerleşim yerlerindeki öğrencisi azalan köy okullarının açık kalması sağlanarak eğitimde fırsat eşitliği güçlendirilecek.
KİTAPLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
"Sıfır Atık Projesi" kapsamında, öğrencilerin kitaplarını temiz ve düzenli kullanması teşvik edilecek. Yıl sonunda kitapların, teslim-tesellüm belgesiyle okullara geri verilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Bu adımlarla hem kitapların ömrü uzatılacak hem de geri dönüşüme katkı sağlanacak.
ÜCRETSİZ KAYNAK DIŞINDAKİ MATERYALLERE İZİN VERİLMEYECEK
Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin, okul/kurumlarda kullandırılmaması, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılması, bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak.