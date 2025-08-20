Zilsiz okul projesi nedir? Okullarda zil çalmayacak mı?

OKUMA KÜLTÜRÜ TEŞVİK EDİLECEK

Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetişmesi için okul kütüphanelerinin daha etkin kullanılması sağlanacak. Bu sayede öğrencilerin okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerileri desteklenecek.