İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Van, Trabzon, Adana İŞKUR TYP sonuçları sorgulama

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için İŞKUR tarafından gerçekleştirilen Toplum Yararına Program (TYP) kura sonuçları, illere göre peyderpey açıklanıyor. Adaylar, başvuru yaptıkları illerin resmi duyurularını takip ederek sonuçlara ulaşabilir.
Adana İŞKUR TYP sonuçları sorgulama
Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz arasında imzalanan Toplum Yararına Program kapsamında 220 temizlik personeli alımı için 19.08.2025 tarihi saat 14.00'da kura çekilişi yapıldı. Adaylar, kura sonuçlarını ilgili il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilirler.
Van İŞKUR TYP sonuçları sorgulama
Başvuruların sona ermesinin ardından Van'daki okullarda görev alacak TYP personel alımı için kura çekilişi Noter huzurunda 20 Ağustos günü saat 09.00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçları ilgili il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilirler.
Trabzon İŞKUR TYP sonuçları sorgulama
Trabzon'daki okullarda görev alacak TYP personel alımı için kura çekilişi Noter huzurunda 20 Ağustos günü saat 09.00'da gerçekleştirildi. Bu TYP programında kura sonuçları sonrasında isim listesi içerisinde yer alan 700 kişi için görev süresi 1 Eylül 2025 ila 28 Şubat 2026 tarihleri arası olacaktır.