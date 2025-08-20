ARA
DOLAR
40,92
0,08%
DOLAR
EURO
47,76
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4401,82
0,98%
GRAM ALTIN
BIST 100
11134,73
1,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Van, Trabzon, Adana İŞKUR TYP sonuçları sorgulama

İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Van, Trabzon, Adana İŞKUR TYP sonuçları sorgulama

TYP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının kura sonuçları, illere göre farklı tarihlerde açıklanıyor. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Van, Trabzon, Adana İŞKUR TYP sonuçları sorgulama


İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Van, Trabzon, Adana İŞKUR TYP sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda görev yapacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için Toplum Yararına Program (TYP) kura sonuçları, başvuru süreci tamamlanan pek çok ilde açıklandı. Adaylar, kura sonuçlarını e-Devlet ve ilgili müdürlüklerin internet sitelerinden öğrenebiliyor. 

 İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI LİSTESİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için İŞKUR tarafından gerçekleştirilen Toplum Yararına Program (TYP) kura sonuçları, illere göre peyderpey açıklanıyor. Adaylar, başvuru yaptıkları illerin resmi duyurularını takip ederek sonuçlara ulaşabilir.

 

Adana İŞKUR TYP sonuçları sorgulama 

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz arasında imzalanan Toplum Yararına Program kapsamında 220 temizlik personeli alımı için  19.08.2025 tarihi saat 14.00'da kura  çekilişi  yapıldı. Adaylar, kura sonuçlarını ilgili il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilirler. 

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü
 

Van İŞKUR TYP sonuçları sorgulama 

Başvuruların sona ermesinin ardından Van'daki okullarda görev alacak TYP personel alımı için kura çekilişi Noter huzurunda 20 Ağustos günü saat 09.00'da gerçekleştirildi.   Kura sonuçları ilgili il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilirler. 

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Trabzon İŞKUR TYP sonuçları sorgulama 

Trabzon'daki okullarda görev alacak TYP personel alımı için kura çekilişi Noter huzurunda 20 Ağustos günü saat 09.00'da gerçekleştirildi. Bu TYP programında kura sonuçları sonrasında isim listesi içerisinde yer alan 700 kişi için görev süresi 1 Eylül 2025 ila 28 Şubat 2026 tarihleri arası olacaktır.

Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü

NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAKLAR?

İŞKUR’dan yapılan açıklamada, programın 1 Eylül 2025’te başlayacağı ve 6 ay süreceği, 28 Şubat 2026’da tamamlanacağı kaydedildi. 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL