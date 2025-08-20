2025 ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Ücretli öğretmenlik başvuruları için standart bir merkezi takvim bulunmamaktadır. Her ilçe, kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvuruları kabul etmektedir. Bu nedenle, başvuru yapmayı düşünen adayların, çalışmak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesini düzenli olarak takip etmesi büyük önem taşır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adayların, başvuru sürecini kaçırmamalstı ve işlemlerini sorunsuz tamamlamaları gerekiyor.
Görev almak istediğiniz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünü sık sık kontrol edin.
Gerekli Belgeler: Diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi, KPSS sonuç belgesi ve sabıka kaydı gibi temel belgeleri önceden hazırlayın.
e-Devlet: E-Devlet üzerinden başvuru yapma imkânı olup olmadığını kontrol edin ve sisteme giriş bilgilerinizi hazır bulundurun.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ücretli öğretmenlik sonuçlarının bu ay sonu ile Eylül ayı başında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında, MEB'in resmi internet sitesi ve başvuru yaptığınız il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sitelerinden duyurulacaktır. Ayrıca bazı durumlarda adaylara SMS ile de bilgilendirme yapılabilir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak
GÖREVLENDİRME SÜRECİ
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği konu olan görevlendirme süreci başlayacak. Bu süreç, doğrudan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.
Ücretli öğretmenler, eğitim-öğretim dönemi içindeki öğretmen ihtiyaçlarına göre görevlerini sürdürecekler. Görev süreleri, okul ve branş bazındaki açığa göre değişiklik gösterebilecek. Özellikle öğretmen açığının fazla olduğu bölgelerde görevlendirme sürecinin hızlanması ve bu bölgelerdeki adayların daha kısa sürede göreve başlaması bekleniyor.