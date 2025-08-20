2025 ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

GÖREVLENDİRME SÜRECİ

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği konu olan görevlendirme süreci başlayacak. Bu süreç, doğrudan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Ücretli öğretmenler, eğitim-öğretim dönemi içindeki öğretmen ihtiyaçlarına göre görevlerini sürdürecekler. Görev süreleri, okul ve branş bazındaki açığa göre değişiklik gösterebilecek. Özellikle öğretmen açığının fazla olduğu bölgelerde görevlendirme sürecinin hızlanması ve bu bölgelerdeki adayların daha kısa sürede göreve başlaması bekleniyor.