Ermenistan’da hareketli gün… AA’nın Ermenistan’daki yerel yayadan aktardığı haberlere göre Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını “darbe girişimi” olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.

PAŞİNYAN GENELKURMAY BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, “Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır.” dedi.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, “Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz.” ifadesini kullandı.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Sputnik’in aktardığı habere göre ise Kremlin’den yapılan açıklamada, Erivan’daki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek Putin ile Paşinyan’ın henüz iletişime geçmediğini, gerektiği takdirde iletişime geçmek üzere gerekli organizasyonun yapıldığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, tarafından yapılan açıklamada “”Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir. Ermenistan’daki herkesi itidalli olmaya çağırıyoruz, durum anayasal çerçevede kalmalı” ifadelerine yer verildi.

PAŞİNYAN’IN İSKENDER FÜZE SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Haberde Paşinyan’ın İskender füze sistemleriyle ilgili eleştirilerinin sorulması üzerine Peskov’un “Bu konuda yorum yapmayacağım. Rus askeri teçhizatı, etkinliğini dünyanın farklı noktalarında birçok kez ortaya koydu” yanıtını verdiği de aktarıldı.