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MEB duyurdu: BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin bireysel değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ardından kayıt ve itiraz takvimi de belli oldu.

Ekonomist
Ekonomist
MEB duyurdu: BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde bireysel değerlendirme sonuçlarını yayımladı. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında başarılı olan öğrenciler BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanırken, kayıt ve itiraz süreçlerine ilişkin takvim de duyuruldu.

Kayıt tarihleri belli oldu

BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, örgün eğitim gördükleri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçenin sorumluluk alanındaki Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırabilecek.

İtiraz süreci başladı

Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. İtiraz işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-İtiraz Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

BİLSEM'de hangi alanlarda eğitim veriliyor?

Bilim ve Sanat Merkezleri; örgün eğitimine devam eden, genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin bireysel kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan özel eğitim kurumları olarak faaliyet gösteriyor.

BİLSEM'e yerleşen öğrenciler, normal okul eğitimlerinin yanında yetenek alanlarına yönelik özel eğitim programlarına katılarak akademik ve sanatsal gelişimlerini destekleme imkânı buluyor.

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