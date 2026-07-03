Türkiye'den ‘Made in EU’ atağı: Otomotiv sektörünün yol haritası masaya yatırıldı

Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında hayata geçirmeyi planladığı "Made in EU" yaklaşımı, Türkiye'nin otomotiv sektöründe gündemin ilk sıralarına taşındı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Türk otomotiv sektörünün yeni sürece ilişkin yol haritası ve atılacak adımlar değerlendirildi.

'Made in EU'gündemi masaya yatırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen toplantıya Türk otomotiv üreticilerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Avrupa Birliği'nin hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında öne çıkan "Made in EU" yaklaşımının sektör üzerindeki olası etkileri ve Türkiye'nin bu süreçte izleyeceği strateji ele alındı.

Türkiye'nin Avrupa otomotivindeki rolü vurgulandı

Değerlendirmelerde, Avrupa otomotiv değer zincirinin önemli ortaklarından biri olan Türkiye'nin, "Made in EU" çerçevesine koşulsuz ve eşit şekilde dahil edilmesi için yürütülecek girişimler masaya yatırıldı. Bu kapsamda kamu ve sektör temsilcilerinin koordinasyon içinde hareket etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Ortak hareket kararı

Toplantıda, Türkiye'nin Avrupa otomotiv sanayisindeki güçlü konumunu koruyacak adımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Made in EU" sürecine ilişkin tüm girişimlerin sektör paydaşlarıyla koordinasyon içinde yürütülmeye devam edileceği ifade edildi.