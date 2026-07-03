Yılın düğünü öncesi kalpleri fethettiler: Swift ve Kelce çifti 20 hayır kurumuna 26 milyon dolarlık bağış yaptı

Taylor Swift ve Travis Kelce, Madison Square Garden'da gerçekleşecek düğünleri öncesinde bu hafta hayır kurumlarına 26 milyon dolar bağışta bulundu.

Swift'in basın danışmanından alınan bilgiye göre, bağışlar 20 yerel ve ulusal hayır kurumuna dağıtıldı. Bu kurumların birçoğu, çiftin güçlü bağlarının olduğu bölgelerde yer alıyor. Seçilen kuruluşlardan dokuzu, ikilinin bugün dünyaevine girmesinin beklendiği New York merkezli. Seçilen hayır kurumları arasında Food Bank For NYC ve City Harvest gibi gıda bankalarının yanı sıra, müzik öğretmenlerini ihtiyaç sahibi öğrencilerle bir araya getiren ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Musical Mentors da bulunuyor.

Her hayır kurumunun ne kadar alacağı açıklanmadı

Yapılan resmi açıklamada Swift ve Kelce'nin düğününe dair herhangi bir ifadeye yer verilmedi; ancak iki emniyet kaynağı CBS News'e düğünün bugün yapılacağını söyledi. Kaynak, Perşembe gecesi Madison Square Garden'ın altındaki Infosys Tiyatrosu'nda daha küçük çaplı bir düğün provası yemeği düzenleneceğini belirtti.

Düğün öncesindeki bu devasa bağışlar, çiftin geçmişte yaptığı hayırseverlik hareketlerini hatırlatıyor. Bir milyarder olan Swift, Eras Tour turnesindeki duraklarından önce gıda bankalarına milyonlarca dolar bağışlamıştı.

2023'ten beri birlikteler

Swift ve Kelce, 2023 yılından beri birlikte ve dünya çapında milyonları peşinden sürüklüyor. İlişkileri, Swift'in Chiefs maçlarındaki sevinç anlarını gösteren sayısız kareyle ve Kelce'nin Swift'in dünya turnesindeki konserlerinde dans ettiği hayran videolarıyla belgelendi. 2025 yılında nişanlandıklarını duyurdular ancak şimdiye kadar düğün detayları konusunda sessizliklerini korudular.

Yine de, New York'taki Madison Square Garden çevresinde hareketlilik oldukça yüksek; çok sayıda kamyon ve ekip, görkemli geçmesi beklenen düğün için malzeme taşıyıp hazırlık yapıyor. Emniyet kaynaklarının CBS News'e verdiği bilgiye göre, düğüne yaklaşık bin davetlinin katılması ve kutlamaların Cumartesi sabahının ilk saatlerine kadar uzaması bekleniyor.