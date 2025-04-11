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Gerilim tırmanıyor: Çin, ABD mallarına tarifeyi yüzde 125’e çıkardı

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu.

11 Nisan 2025 | 11:44
Son Güncellenme: 11 Nisan 2025 | 14:21
Gerilim tırmanıyor: Çin, ABD mallarına tarifeyi yüzde 125’e çıkardı

Çin Devlet Konseyine bağlı Gümrük Tarife Komisyonundan yapılan açıklamada ABD'ye yönelik gümrük tarifesinin yüzde 125'e yükseltildiği duyuruldu.

Açıklamada, Amerika'dan ithal ürünlerin mevcut tarife oranlarında piyasada yer bulamayacağına işaret edilerek, ABD'nin Çin ürünlerine ilave tarifeler getirmesi halinde "Çin'in bunu görmezden geleceği" bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı da tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in, meşru çıkarlarını ve haklarını savunacağı, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni koruyacağı vurgulandı.

TRUMP'IN ‘KARŞILIKLI TARİFE’ ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti.

İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini önce yüzde 125'e, ardından yüzde 145'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti. AA

 

 

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SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
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Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
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Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
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'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
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