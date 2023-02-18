Katarlı şeyh de teklif verdi: Manchester United'ın yeni sahibi kim olacak?

Katar Bankası QIB'nin de başkanı olan Katarlı Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United'ı satın almak için resmi teklif verdi. Teklif, Glazer ailesine ait olan kulübün tüm mülkiyeti için. Borçsuz olacak ve Şeyh Jassim tarafından kurulan bir vakıf aracılığıyla işlem görecek.

1982 doğumlu Şeyh Jassim'in babası Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, 2007-2013 yılları arasında Katar başbakanı olarak görev yaptı.

Şeyh Jassim'in bir sözcüsünden yapılan açıklamada, "Teklif, kulübü hem saha içinde hem de saha dışında eski ihtişamına geri döndürmeyi planlıyor" denildi. Manchester United, Sir Alex Ferguson'un son şampiyonluğunu kazandıktan sonra emekli olduğu 2013 yılından bu yana Premier Lig'i kazanamadı.

Kulübün mevcut sahibi Glazer Ailesi, Kasım ayında satış niyetini açıklamıştı.

İNGİLİZ MİLYARDER DE İSTİYOR

Al Thani, Manchester United için bilinen 2. resmi teklifin sahibi.

İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in şirketi INEOS, geçen ay kulübü satın almak için harekete geçmişti. 70 yaşındaki İngiliz milyarderin sahibi olduğu Ineos grubu, spor yatırımlarına aşina bir şirket. Fransa Ligue 1 kulübü Nice ile İsviçre kulübü The Lausanne'nin sahibi. Ineos'un ayrıca Formula 1 takımı Mercedes ile beş yıllık bir ortaklığı var ve 2019'da İngiltere merkezli Team Sky'ı devraldı.

BBC'nin haberine göre Manchester United için ABD'den de en az iki teklifin gelmesi beklenirken, Suudi Arabistan'dan da ilgililer var.

MANCHESTER UNITED'I SATIN ALMA MALİYETİ NE KADAR OLABİLİR?

Peki, United'ın satış fiyatı ne kadar olabilir?

Geçen yıl Chelsea, Amerikalı yatırımcı Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyuma 4.25 milyar sterline satıldı. BBC'nin görüşünü aktardığı futbol finans uzmanı Kieran Maguire, United'ın yaklaşık 5 milyar sterlin değerinde olacağına inanıyor.

BBC News'e konuşan Maguire, "Glazers'ın duyuruyu yapmasından bu yana geçen birkaç ay boyunca United'ın hisse fiyatını iki katından fazla gördük. Şu anda hisselerin değeri yaklaşık 3,8 milyar sterlin, borçları ekleyince muhtemelen dört buçuk rakamına ulaşıyoruz. İnsanları satmaya ikna etmeniz gerekiyor, bu yüzden eğer sorarsanız istenen fiyatı düşünüyorum. Glazer Ailesi'ne sorarsanız 7 veya 8 milyar olacak, ancak tekliflerin 5 veya 5 biraz üzerinde olması daha muhtemel. Manchester United, dünya çapında 1,1 milyar taraftarı olduğunu iddia ediyor, ancak gelirlerini hesaplarsanız, bu 500 milyona geliyor, yani her yıl taraftar başına 50 peni alıyorlar. Bunu iki katına çıkarmanız yeterli, eğer yılda taraftar başına 1 sterlin kazanabilirseniz, maliyetlerin kontrolünü elinizde tuttuğunuz sürece United birdenbire yılda bir milyar sterlinlik bir iş haline gelir" diyor.