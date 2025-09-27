ARA
İndirimli açılışta kuyruk oluştu, izdiham yaşandı

Manisa’nın Soma ilçesinde açılışı yapılan bir mağazada ürünlerin indirimli satılacağı duyurulunca yüzlerce kişi mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İHA'nın haberine gönre kapıların açılmasıyla izdiham yaşandı, bazı vatandaşlar ayakkabı ve takılarını kaybederken ezilme tehlikesi geçirdi.


Soma’nın Kurtuluş Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen bir züccaciye mağazası, tüm ürünlerde indirim uygulanacağını açıklayınca yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza yönetiminin birçok ürünü 10 TL, 50 TL ve 100 TL gibi fiyatlarla satışa sunacağını duyurması üzerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar birbirlerini ezercesine mağazaya girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Açılış sırasında ayakkabısını kaybeden, takısını düşüren birçok kişi olurken, bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi atlattı.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle mağaza girişleri görevliler tarafından kısıtlandırılırken, dışarıda bekleyenler de sıraya girilmeleri konusunda uyarıldı. Olumsuzluk yaşanmaması için emniyet güçleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İHA

 

