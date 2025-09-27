TEV bursu başvurusu ne zaman bitiyor? TEV bursu 2025 ne kadar?

TEV'in sağladığı burslar, lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için önemli bir kaynak oluşturuyor. Öğrenci seçiminde temel kriterler, akademik başarı ve maddi desteğe duyulan ihtiyaç olarak belirleniyor.