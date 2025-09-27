ARA
DOLAR
41,58
0,22%
DOLAR
EURO
48,63
0,49%
EURO
GRAM ALTIN
5025,67
0,50%
GRAM ALTIN
BIST 100
11151,20
-1,99%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • TEV bursu başvurusu ne zaman bitiyor? TEV bursu 2025 ne kadar?

TEV bursu başvurusu ne zaman bitiyor? TEV bursu 2025 ne kadar?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), geleneksel olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciye burs imkanı sunmaya devam ediyor. Başvurular 15 Eylül tarihinde başlamıştı. Peki TEV bursu başvurusu ne zaman bitiyor? TEV bursu 2025 ne kadar?


TEV bursu başvurusu ne zaman bitiyor? TEV bursu 2025 ne kadar?

TEV'in sağladığı burslar, lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için önemli bir kaynak oluşturuyor. Öğrenci seçiminde temel kriterler, akademik başarı ve maddi desteğe duyulan ihtiyaç olarak belirleniyor.

TEV başvuruları 15 Eylül'de Başladı

Geçtiğimiz günlerde duyurulan başvuru takvimine göre, TEV Üniversite Eğitim Bursu başvuruları 15 Eylül'den bu yana alınmaktadır. 9 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. 

TEV Üniversite Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından sağlanan üniversite eğitim bursuna başvurular, tamamen çevrim içi (online) platform üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların başvuru sürecini hatasız tamamlaması için izlemesi gereken adımlar ve hazırlaması gereken belgeler belirlenmiştir.

TEV burs başvuruları, Vakfın özel dijital platformu üzerinden alınmaktadır:

Platforma Giriş: Başvurular, TEV’in resmi dijital platformu olan Obigenç üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

Bilgi Girişi: Adaylar sisteme giriş yaparak;

Kişisel bilgilerini,

Eğitim durumlarını,

Mali durumlarına ilişkin beyanlarını dolduracaklardır.

Gerekli Belgelerin Yüklenmesi: Başvurunun geçerli sayılması için adayların sistem üzerinden kendilerinden istenen tüm evrakları dijital ortamda yüklemesi gerekmektedir.

 

 

Başvuru Sırasında İstenen Temel Belgeler

Adayların sisteme yüklemesi gereken zorunlu evraklar arasında şunlar yer almaktadır:

Öğrenci belgesi (Güncel tarihli)

Transkript (Not dökümü)

Gelir durumunu gösterir belgeler (Ailenin mali durumunu kanıtlayan belgeler)

Nüfus kayıt örneği

Vesikalık fotoğraf

TEV bursu 2025 ne kadar?

Türk eğitim hayatına sağladığı desteklerle bilinen Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025 yılında farklı kademelerdeki öğrencilere verilecek aylık burs miktarlarını duyurdu. Öğrencilerin öğrenim seviyelerine göre değişen burs tutarları, TEV'in resmi açıklamasıyla netleşti.

Belirlenen aylık burs miktarları şu şekilde:

Üniversite öğrencileri: 5.800 TL

Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL

TEV, sağladığı bu burslarla binlerce öğrencinin eğitim masraflarını hafifleterek onların geleceğe daha güvenle hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL