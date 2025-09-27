TEV bursu başvurusu ne zaman bitiyor? TEV bursu 2025 ne kadar?

TEV'in sağladığı burslar, lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için önemli bir kaynak oluşturuyor. Öğrenci seçiminde temel kriterler, akademik başarı ve maddi desteğe duyulan ihtiyaç olarak belirleniyor.
TEV başvuruları 15 Eylül'de Başladı
Geçtiğimiz günlerde duyurulan başvuru takvimine göre, TEV Üniversite Eğitim Bursu başvuruları 15 Eylül'den bu yana alınmaktadır. 9 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
TEV Üniversite Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından sağlanan üniversite eğitim bursuna başvurular, tamamen çevrim içi (online) platform üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların başvuru sürecini hatasız tamamlaması için izlemesi gereken adımlar ve hazırlaması gereken belgeler belirlenmiştir.
TEV burs başvuruları, Vakfın özel dijital platformu üzerinden alınmaktadır:
Platforma Giriş: Başvurular, TEV’in resmi dijital platformu olan Obigenç üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.
Bilgi Girişi: Adaylar sisteme giriş yaparak;
Kişisel bilgilerini,
Eğitim durumlarını,
Mali durumlarına ilişkin beyanlarını dolduracaklardır.
Gerekli Belgelerin Yüklenmesi: Başvurunun geçerli sayılması için adayların sistem üzerinden kendilerinden istenen tüm evrakları dijital ortamda yüklemesi gerekmektedir.
Başvuru Sırasında İstenen Temel Belgeler
Adayların sisteme yüklemesi gereken zorunlu evraklar arasında şunlar yer almaktadır:
Öğrenci belgesi (Güncel tarihli)
Transkript (Not dökümü)
Gelir durumunu gösterir belgeler (Ailenin mali durumunu kanıtlayan belgeler)
Nüfus kayıt örneği
Vesikalık fotoğraf
TEV bursu 2025 ne kadar?
Türk eğitim hayatına sağladığı desteklerle bilinen Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025 yılında farklı kademelerdeki öğrencilere verilecek aylık burs miktarlarını duyurdu. Öğrencilerin öğrenim seviyelerine göre değişen burs tutarları, TEV'in resmi açıklamasıyla netleşti.
Belirlenen aylık burs miktarları şu şekilde:
Üniversite öğrencileri: 5.800 TL
Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL
TEV, sağladığı bu burslarla binlerce öğrencinin eğitim masraflarını hafifleterek onların geleceğe daha güvenle hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.