YKS ek tercih son tarih nedir? 2025 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk yerleştirmelerinde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için büyük bir heyecanla beklenen ek tercih dönemi resmen başladı. Adaylar için ikinci bir şans niteliği taşıyan bu süreç, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile kesinleşti.
YKS ek tercih son tarih nedir?
2025 YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından 25 Eylül’de başlatıldı. Öğrenciler tercihlerini 30 Eylül’e kadar yapabilecek.
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih başvurularını yapan adaylar, üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceklerini gösteren sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvimi, sonuçların ne zaman geleceğine dair bir öngörü sağlıyor.
Resmî bir sonuç tarihi henüz duyurulmasa da, geçtiğimiz yılların verileri ek tercih sonuçlarının işlemlerin tamamlanmasından yaklaşık iki hafta sonra ilan edildiğini gösteriyor.
Bu durum dikkate alındığında, ek tercih sürecinin sona ermesinin ardından Ekim 2025'in ortalarında sonuçların açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA
Adaylar, ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler. Adayların güncel duyurular için ÖSYM'nin internet sitesini yakından takip etmeleri gerekiyor.
YKS taban puanları listesi 2025
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine ilişkin verileri ve kılavuzu resmî internet sayfasından adaylarla paylaştı. Bu kapsamda, üniversitelerin ilk yerleştirmedeki en düşük ve en yüksek puanları ile boş kalan kontenjanlar netleşti.
Ek yerleştirme sürecine girecek adayların dikkat etmesi gereken en önemli kural, taban puan şartıdır.
Kural: Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına, merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan öğrenciler yerleştirilmeyecektir.
Adayların Yapması Gereken: Öğrencilerin tercih yaparken mutlaka bu taban puanlara göre hareket etmeleri gerekmektedir.
Boş Kalan Kontenjanlar Kılavuzda
Yayımlanan verilerde, merkezi tercihler sonrasında ön lisans ve lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı da yer almaktadır.
Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak sunulmaktadır. Adaylar, kılavuz içerisinde yer alan:
Tablo-3: Ön lisans programları
Tablo-4: Lisans programları
kısımlarından boş kontenjanlara ve programların ilk yerleştirmedeki taban puanlarına erişebilirler.
