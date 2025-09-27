YKS ek tercih son tarih nedir? 2025 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar

YKS taban puanları listesi 2025

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine ilişkin verileri ve kılavuzu resmî internet sayfasından adaylarla paylaştı. Bu kapsamda, üniversitelerin ilk yerleştirmedeki en düşük ve en yüksek puanları ile boş kalan kontenjanlar netleşti.

Ek yerleştirme sürecine girecek adayların dikkat etmesi gereken en önemli kural, taban puan şartıdır.

Kural: Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına, merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan öğrenciler yerleştirilmeyecektir.

Adayların Yapması Gereken: Öğrencilerin tercih yaparken mutlaka bu taban puanlara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Boş Kalan Kontenjanlar Kılavuzda

Yayımlanan verilerde, merkezi tercihler sonrasında ön lisans ve lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı da yer almaktadır.

Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak sunulmaktadır. Adaylar, kılavuz içerisinde yer alan:

Tablo-3: Ön lisans programları

Tablo-4: Lisans programları

kısımlarından boş kontenjanlara ve programların ilk yerleştirmedeki taban puanlarına erişebilirler.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ