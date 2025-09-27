Ara tatil tarihleri belli oldu: 2025 İlk ara tatil ve sömestr ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenci ve veliler ilk büyük mola olan Kasım ara tatili tarihlerine odaklandı. Yeni döneme adaptasyon sürecini tamamlayan öğrenciler, birinci dönemin ilk yarısının yorgunluğunu atacakları ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

2025 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü son bulacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025 - 2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü