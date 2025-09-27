Çıkılan değil, inilen yaylada yetişiyorlar

Tütün üretiminin azalmasıyla birlikte yaylada yeniden canlanan geleneksel tarım ürünlerinin önemine değinen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Baydar, "Burası özel bir coğrafya. Yüz yıllardır devam eden bu üretim döngüsü, bölgenin kültürünü ve tarımsal kimliğini yansıtıyor. Biz de üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.