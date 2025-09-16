ARA
  Lüks markalara siber saldırı: Hangi veriler çalındı?

Fransız moda devi Kering bünyesindeki Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen'e siber saldırı düzenlendi. Dev marka saldırıyı doğruladı. Milyonlarca müşteriye ait kişisel bilgiler hackerlar tarafından ele geçirildi.


Siber suçlular moda markaları Balenciaga, Gucci ve Alexander McQueen müşterilerinin özel bilgilerini bir saldırıyla çaldı. Çalınan veriler arasında isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları ve adresler bulunuyor.

BBC'nin haberine göre; lüks markaların ana şirketi olan Kering, ihlali doğruladı ve olayı ilgili veri koruma yetkililerine bildirdiğini söyledi. Şirket, kart bilgileri gibi hiçbir finansal bilginin çalınmadığını belirtti.

Lüks markalar hedefte

Saldırının arkasındaki siber suçlular kendilerine Shiny Hunters adını veriyor. 7.4 milyon benzersiz e-posta adresine bağlı verilere sahip olduklarını iddia ediyorlar, bu da toplam bireysel mağdur sayısının benzer olabileceğini gösteriyor.

Şirket, Haziran ayında sistemlerine yetkisiz bir üçüncü tarafın geçici olarak erişim sağladığını ve bazı markalara ait sınırlı müşteri verilerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Kering, saldırının ardından ilgili yerel otoritelere durumu bildirdiğini ve etkilenen müşterileri yerel düzenlemelere uygun şekilde bilgilendirdiğini duyurdu. Şirket, saldırının hangi ülkelerdeki müşterileri etkilediği konusunda yorum yapmadı.

