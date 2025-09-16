Ağustos'ta Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı? 10 ülke

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artışla 19 bin 712 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 artarak 141 bin 227'ye yükseldi.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların 4 bin 709'u, ocak-ağustos dönemindeki satışların 33 bin 593'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer konut satışları ağustosta arttı



Türkiye genelinde diğer konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 123 bin 607 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,2 olarak hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 836 bin 843 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustosta yıllık bazda yüzde 4,8 artarak 43 bin 916'ya yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artışla 295 bin 524 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artış göstererek 99 bin 403 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 682 bin 546 olarak kaydedildi.