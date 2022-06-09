Uzun süredir batık olan ve 2015 yılında keşfedilen San José kalyonunu su altında gözlemleyen Kolombiyalı deniz yetkilileri, yakınlarda iki tarihi gemi enkazı daha keşfettiler. Gemi, denizde kaybolmuş en büyük hazineyi taşıdığı için, ‘gemi enkazlarının kutsal kasesi’ olarak tanımlanıyor.
62 top, üç direkli kalyon, 8 Haziran 1708’de, İspanya Veraset Savaşı’nda İngiliz gemileriyle yapılan bir muharebede 600 kişinin (400 civarında asker 160’dan fazla sivil) yanı sıra bir altın, gümüş ve zümrüt hazinesi ile battı. 2018 yılındaki haberlerde, hazinenin modern standartlara göre 17 milyar ABD Dolar değerinde olabileceği hesaplanıyordu.
San José kalyonu, altın, gümüş ve değerli taşları İspanya Kralı V. Philip’in İspanyol sarayına taşırken İngiliz donanması tarafından vuruldu. Kolombiya’nın Karayip limanı Cartagena açıklarında batırıldı. 2015 yılında keşfi sırasında, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, onu “insanlık tarihinin en büyük olmasa bile, batık mirasın en büyük buluntularından biri” olarak nitelendirdi.
Kolombiye Devlet Başkan Iván Duque, hazine yüklü batık bir İspanyol gemisini araştıran Kolombiyalı deniz yetkililerinin, yakınlarda iki tarihi gemi enkazı daha keşfettiğini duyurdu.
Bu arada elde edilen yeni görüntüler, altın külçeleri ve madeni paralar, 1655’te Sevilla’da yapılan toplar ve bozulmamış bir Çin yemeği servisi de dahil olmak üzere San José’deki hazinenin şimdiye kadarki en net karelerini sunuyor.
İKİ ENKAZ DAHA BULUNDU
Enkazı filme alan uzaktan kumandalı bir araç şimdi yakınlardaki iki enkaz daha buldu. Bunlardan ilki bir sömürge teknesi, diğeri ise yaklaşık 200 yıl önce Kolombiya’nın İspanya’dan bağımsızlık savaşıyla aynı döneme ait olduğu düşünülen bir yelkenli.
Donanma komutanı Amiral Gabriel Pérez, “Artık aynı bölgede arkeolojik keşif için daha fazla heyecan duyuyoruz” dedi ve ekledi: “Yani işimiz daha yeni başlıyor.”
HAZİNE KİME AİT?
Peki ama bu hazine kime ait? Enkazın mülkiyeti konusunda İspanya, Kolombiya ve yerli Bolivyalı grup Qhara Qhara hak iddia ediyor. Define, uzun süredir devam eden bir yasal tartışmanın konusu halinde. İspanya, geminin ve hazinelerin, battığında İspanyol donanmasına ait olduğu ve Birleşmiş Milletler düzenlemeleri tarafından bu şekilde korunduğu için bir “devlet gemisi” olduğunu savunuyor. İspanya ek olarak gemi battığında ölen 600 kişinin çoğunluğunun, cenaze haklarına saygı gösterilmesi gereken İspanyol vatandaşları olduğunu söylüyor.
Birkaç hafta önce UNESCO, Kolombiya’yı, tam yeri devlet sırrı olarak kalmaya devam eden enkazı ticari olarak kullanmamaya çağırdı.
Qhara Qhara ise halkının 1500’lerde değerli metalleri çıkarmaya zorlandığını, dolayısıyla definenin kendilerine ait olduğunu söylüyor.
Bu yılın başlarında, Kolombiya Başkan Yardımcısı Marta Lucía Ramírez yaptığı açıklamada, enkazlardan elde edilen herhangi bir eserin “Kolombiya, Karayipler ve dünya için bir gurur kaynağı olacak” bir müzeye yerleştirileceğini söylemişti.
Kalyonun paha biçilmez yükü, Kolombiya ile İspanya arasında anlaşmazlık olduğu için hala denizin dibinde duruyor. Ve bu nedenle deniz altında kalmaya devam etmesi bekleniyor.
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