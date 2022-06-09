HAZİNE KİME AİT?

Peki ama bu hazine kime ait? Enkazın mülkiyeti konusunda İspanya, Kolombiya ve yerli Bolivyalı grup Qhara Qhara hak iddia ediyor. Define, uzun süredir devam eden bir yasal tartışmanın konusu halinde. İspanya, geminin ve hazinelerin, battığında İspanyol donanmasına ait olduğu ve Birleşmiş Milletler düzenlemeleri tarafından bu şekilde korunduğu için bir “devlet gemisi” olduğunu savunuyor. İspanya ek olarak gemi battığında ölen 600 kişinin çoğunluğunun, cenaze haklarına saygı gösterilmesi gereken İspanyol vatandaşları olduğunu söylüyor.