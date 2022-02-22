Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Rusya’nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamasının ardından Ukrayna’dan yeni açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dünyaya, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıması nedeniyle Rusya’ya sert yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı. Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları da bugün Paris’te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya’nın Ukrayna’daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadığı bildirildi.

Rusya’nın bu hareketiyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkeleri olan Birleşmiş Milletler anlaşmalarına açıkça karşı çıktığı aktarılan açıklamada, bu ülkenin, Ukrayna’nın uluslararası tanınan sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu’nun sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararının hiçbir hukuki sonucu olmayacağı belirtilerek, Ukrayna’nın şu anda silahlı çatışmanın yayılmasını önlemek için tüm diplomasi araçlarını kullandığı kaydedildi.

Rusya Federasyonu’nun bundan sonraki kararları ve hamlelerinin büyük ölçüde gelişmelere verilen küresel tepkilere bağlı olduğu hatırlatılan açıklamada, “Bu bağlamda, daha fazla gerilimin tırmanmasının kabul edilemez olduğuna dair açık sinyal göndermek için Rusya’ya karşı sert yaptırımların uygulanmasında ısrar ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

AB bugün Rusya’ya karşı yaptırım kararını kabul edecek

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları da bugün Paris’te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya’nın Ukrayna’daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “İndo-Pasifik’te İşbirliği Bakanlar Forumu”na gelişinde gazetecilere açıklama yaptı.

Şu anda önceliklerinin Rusya-Ukrayna meselesi olduğunu belirten Borrell, forumdan sonra gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çağrısı yaptığını söyledi.

Borrell, öğleden sonra yapılacak toplantıda Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve Donbas bölgesine “barışı koruma misyonu” adı altında asker göndermesine karşılık AB’nin yaptırım kararının kabul edileceğini bildirdi.

Daha önceki açıklamalarında yaptırım paketinin hazır olduğunu ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde yaptırımların başlayacağını açıklayan Borrell, bugünkü toplantı için şunları söyledi:

“Vereceğimiz karşılık yaptırım şeklinde olacak. Bunun kapsamına bakanlar karar verecek. Ben oy birliğiyle bir karar çıkacağından eminim.”

Borrell, yaptırım kararıyla ilgili metin üzerinde bu sabah bile çalışmaların devam ettiğini söyledi ancak detay vermedi.

AB dışında ABD yönetimi ve İngiltere’nin de bugün Rusya’ya karşı yaptırım açıklaması bekleniyor. Batılı ülkeler, Donbas bölgesinin Ukrayna toprağı olduğunu belirterek, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edildiğini dile getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi talimatını vermişti.

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014’te Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.